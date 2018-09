Tweede seizoen tv-serie ‘STROOM’ over Haringvliet

Het tweede seizoen van de serie STROOM is vanaf woensdag te zien op TV Rijnmond. Het is een informatief programma over alles wat te maken heeft met het Haringvliet. De serie bestaat uit tien afleveringen en wordt elke woensdag om 17.30 uur uitgezonden.

Na bijna vijftig jaar worden de zee en rivier dit najaar weer met elkaar verbonden in het Haringvliet, als de Haringvlietsluizen op een kier worden gezet. In het tweede tv-seizoen neemt presentatrice Jamaine van der Vegt een kijkje bij de omvangrijke natuur- en recreatieprojecten in en rond het Haringvliet, die onder meer worden uitgevoerd door zes natuurorganisaties met steun van de Nationale Postcode Loterij en de provincie Zuid-Holland.

Schoonheid

Jamaine gaat in STROOM op zoek naar de schoonheid van het Haringvliet, waar de grote West-Europese rivieren Rijn en Maas in zee uitmonden en waar tegelijkertijd de Rijnmond-regio zo dichtbij is. Jamaine ‘duikt’ in de wereld van de vissen en vogels, volgt de zalm tot in Duitsland en geniet bovenal van het mooie Haringvliet.

Ook maakt ze een uitstapje naar de Biesbosch om meer te horen over het nieuw te vormen park NLDelta, een Nationaal Park in wording, waar het Haringvliet onderdeel van uitmaakt. Tot slot brengen zangeres Frédérique Spigt en Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum, elke aflevering de fauna rond het Haringvliet op bijzondere wijze in beeld.

Kierbesluit

Het nieuwe seizoen van STROOM besteedt uitgebreid aandacht aan de kansen voor de natuur en de regio zodra de Haringvlietsluizen dit najaar op een kier gaan. Dit werd recent uitgesteld in verband met de lage waterstand.

Het openzetten van de sluizen zal ervoor zorgen dat het water in het westelijk deel van het Haringvliet brak wordt. Na het passeren van de sluizen kunnen trekvissen, zoals zalm en zeeforel, vervolgens doorzwemmen richting centraal Europa waar zij zich kunnen voortplanten.

De serie is vanaf 5 september ook te bekijken op www.rijnmond.nl.