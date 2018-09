Deel dit artikel:











Willems drie duels geschorst Jetro Willems (uiterst links) ontvangt de rode kaart. Foto Armando Babani (ANP)

Rotterdammer Jetro Willems is in de Bundesliga voor drie wedstrijden geschorst. De verdediger van Eintracht Frankfurt kreeg in het met 2-1 verloren duel met Werder Bremen en directe rode kaart na een opstootje aan de zijlijn.

De oud-Spartaan mist de competitiewedstrijden tegen Borussia Dortmund, RB Leipzig en Borussia Mönchengladbach. In het Europa League-duel op donderdag 20 september van Frankfurt met Olympique Marseille, waar eveneens oud-Spartaan Kevin Strootman onder contract staat, kan Willems wel meedoen.