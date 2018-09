De brandweer gaat aan de slag met drones. "De drone is voor ons een hulpmiddel om vanaf de grond sneller een overzicht te krijgen van situaties", legt Mario Groenendijk, van De Gezamenlijke Brandweer, uit. Tijdens de Wereldhavendagen wordt het speciale Droneteam gepresenteerd.

De vliegende camera's kunnen worden ingezet bij grote industriebranden, bij het zoeken naar een drenkeling en veel meer situaties, zegt Groenendijk. "Een helikopter moet soms helemaal uit Amsterdam komen. Dit is veel sneller."

De drone levert 'zuivere beelden', maar kan ook warmtebeelden leveren, vertelt de brandweerman. "Het zal wel even wennen zijn om dit in het normale proces te gebruiken. Maar het is een hulpmiddel waar meer eenheden mee willen werken."

Vliegen met een drone mag overigens niet zomaar: de leden van het verkenningsteam hebben verschillende cursussen moeten doen. "Het is een zware opleiding. Je bent bijna een piloot, want je moet de vluchten ook altijd afstemmen met luchthaven Rotterdam The Hague Airport."

Ook zaterdag, tijdens de Wereldhavendagen, mag niet iedereen zijn drone de lucht insturen. "We hebben afspraken gemaakt met de organisatie en mogen nu binnen bepaalde tijden vliegen met onze drone."