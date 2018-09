Rotterdamse en haar pasgeboren baby vast in Egypte

Sylvia van Baarlen uit Rotterdam kan het eigenlijk nog maar nauwelijks geloven. Haar dochter Britt (18) is vorige week totaal onverwacht in een hotelkamer in de Egyptische badplaats Aladdin Beach bevallen van een kerngezonde baby. Dat nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel: mama en oma hadden totaal geen idee dat ze zwanger was.

"Britt belde ons vorige week opeens dat ze was bevallen was van een zoon", vertelt oma Van Baarlen over het absurde telefoontje dat ze kreeg. "Ze dacht dat ze iets verkeerd gegeten had, had een beetje diarree. Later ging ze weer naar de badkamer en toen kwam eigenlijk het hoofdje er al uit. Binnen vijf minuten was de baby geboren."

De bevalling verliep daarna voorspoedig. "Met een nagelschaartje heeft ze vervolgens de streng doorgeknipt. Maar haar telefoon was leeg. Dus ze kon op dat moment ook niemand bellen. Pas 's avonds is ze naar het ziekenhuis gebracht."

Helemaal verliefd op haar kleinzoon

Oma reageerde geschokt op de komst van baby Yassin, maar over die schok is ze nu wel heen. Direct na het belletje vloog ze naar Egypte, met een koffer vol in allerhaast gekochte babyspullen op sleeptouw. "In eerste instantie was ik geschokt. Tot ik de foto zag, toen was ik verliefd. Het kindje is meer dan welkom.''

De familie wil nu het liefst snel naar huis. "We hoopten dat alles snel geregeld zou zijn, maar dat blijkt tegen te vallen." Dat de vader niet bekend is, maakt het moeilijk. De vader van Yassin is volgens oma niet op te sporen.

"Dit is een one night stand geweest. Die persoon is niet op te sporen nu. Misschien via het nieuws, dat hij zichzelf herkent. Maar op dit moment is dat niet aan de hand. Maar als de vader is opgespoord, moet hij naar Egypte komen." Dat ziet ze niet snel gebeuren. "Gelukkig zijn er ook andere wegen om te bewandelen."

Reactie van de ambassade

Van Baarlen is dinsdagochtend gebeld door de ambassade, die wil helpen om ze naar Nederland te brengen. Ze is kritisch op de hulp die ze tot nu toe geboden heeft. "We kregen standaard antwoorden." De ambassade laat in een officiële reactie aan Radio Rijnmond weten:

"Dit is een zeer vervelende situatie voor deze jonge moeder. We snappen heel goed dat Britt zo snel mogelijk naar huis wil reizen met haar kind. Wij begrijpen dat haar baby onverwacht ter wereld kwam. Hierdoor kost het, zeker in Egypte, helaas wat meer tijd dan normaal om een reisdocument te krijgen. De ambassade probeert Britt en haar familie hierin zo goed mogelijk bij te staan. De ambassade staat in nauw contact met de autoriteiten om deze situatie zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen."