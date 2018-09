El Hamdaoui traint mee bij Excelsior

Mounir El Hamdaoui traint voorlopig mee met de selectie van Excelsior. De 34-jarige aanvaller dook dinsdagochtend op bij het trainingsveld van de Kralingers.

El Hamdaoui en Excelsior gaan in de komende tijd bekijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Eerder werd bekend dat de Rotterdammer een functie had aangenomen als technisch directeur van de Marokkaanse club Chabab Rif Al Hoceima, maar volgens hem is dat niet waar. Hij hielp de club alleen maar met spelers aantrekken.

El Hamdaoui debuteerde als jeugdspeler in het seizoen 2001-2002 in het eerste elftal van Excelsior. Daarna speelde hij onder meer voor Tottenham Hotspur, AZ en Ajax. Als laatste kwam hij in actie voor FC Twente, waar hij mee vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie.