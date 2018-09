Deel dit artikel:











Beveiligers staken voor meer loon en minder werkdruk De stakers bij het gebouw van de FNV in Prins Alexander

"Het is een echt schijntje waar wij voor werken", zegt een van de particuliere beveiligers, die dinsdag het werk voor 24 uur heeft neergelegd. Met een groep anderen staat ze bij het kantoor van FNV Bondgenoten in Rotterdam-Prins Alexander om zichzelf als staker in te schrijven. Wat de beveiligers willen? Minder werkdruk, meer loon en betere roosters.

Wat beveiligers op Schiphol wel is gelukt, heeft deze groep nog niet voor elkaar gekregen. Het gaat om bewakers van onder meer Shell, Rotterdam The Hague Airport en ECT. Komt er geen betere cao dan worden de acties harder en langer, zegt een van de actievoerders. Hoe die acties er dan uitzien? "Dat merken de werkgevers vanzelf wel", zegt hij. "De gevolgen zijn voor hen. En niet voor ons."