Apart, gek of opvallend: 5 tips voor de Open Monumentendag

Vele bijzondere locaties in de hele regio openen komend weekeinde hun deuren tijdens de Open Monumentendag. Radio Rijnmond blikt vooruit en zet vijf merkwaardige, mooie en aparte plekken op een rij, die zeker de moeite van het bezoeken waard zijn.

1 Maosoleum Oud-Kralingen

Zelfs voor veel bewoners van Kralingen is het bestaan van een heus maosoleum in hun buurt een groot geheim. Slechts weinigen weten dat op Begraafplaats Oud-Kralingen sinds 1911 een prachtig mausoleum staat, waar urnen en as van overledenen worden bewaard.

De afgelopen jaren is de bedoel verbouwd en gemoderniseerd . Bezoekers mogen naar binnen om het resultaat te aanschouwen. Een exclusieve blik in een zelden voor publiek opengestelde plek. Je stapt er in oud, maar dankzij de verbouwing ook in modern...

Nog een woord voor de kenner: tegenwoordig is het maosoleum een columbarium. Dat is Latijn voor duiventil, maar het staat In Nederland voor urnenmuur.

2 De Vrijmetselaarsloge La Flamboyante

In de categorie 'daar kom je niet zomaar binnen' scoort De Vrijmetselaarsloge in Dordt torenhoog. Dit schitterende gebouw is sinds 1837 in gebruik als plek voor de vrijmetselaar. De Vrijmetselaars, een internationaal broederschap met een tak in Dordt, zetten de deuren van hun prachtpand wijd open.

Alle vertrekken op de eerste verdieping waar de vrijmetselaren bijeenkomen zijn toegankelijk. De rituele ruimte, de comparitieruimte, de meesterkamer, de bibliotheek en de tuin: zeldzaam.

3 Buskruitmagazijn in Gorinchem

Duizend bommen en granaten! In Gorinchem weten ze wel wat verdedigen is. De vestingstad heeft veel moois overgehouden aan de tijden waarin de stad moest worden verdedigd. Een klein Kruitmagazijn is een van die hoogtepunten. Je vindt dit magazijn op de courtine, de verbindingswal tussen twee bastions).

Om preciezer te zijn: op de Dalemwal, aan de oostkant van de vesting. Buskruit ligt er niet meer, maar je kunt je vast voorstellen hoe het er aan toe ging als de aanwezige experts je er ter plekke over vertellen. Let op! Deze plek is alleen op zaterdag te bezoeken.

4 Een voormalige kapiteinswoning op de Rotterdamse Westerkade

Wie de architectuur van Hotel New York prachtig vindt (zeg nou zelf: wie vindt dat niet) zal ook volop genieten van een bezoekje aan de voormalige directeurswoning van Hudig & Pieters op de Rotterdamse Westerkade. Het bedrijf is bekend van de veerverbinding met Engeland tussen Hoek van Holland en Harwich.

De voormalige directiewoning blijkt eind negentiende eeuw gebouwd door dezelfde architecten als die van Hotel New York: die van architectenbureau Muller en Droogleever Fortuyn. Het schitterende huis aan het water is tegenwoordig beschermd stadsgezicht in het Scheepvaartkwartier.

5 Het baarhuisje van Schiebroek

De Rotterdamse wijk Schiebroek was nog een zelfstandig boerendorp toen er een begraafplaats en een baarhuisje werden neergezet. In dat baarhuisje werden overledenen opgebaard voor ze werden begraven.

Jaren lag deze plek er vervallen bij, en dat terwijl 'ie zo tot de verbeelding spreekt: alleen al het hek is prachtig. In totaal liggen er ruim 190 mensen begraven, waaronder 83 kinderen.

Adressen, bezoektijden en meer informatie vind je op www.openmonumentendag.nl.