Bij hoge golven veilig een overstap maken op een werkschip Charterboot SC Amber

Het personeel van windmolens, baggerschepen en boorplatforms op de Noordzee kan niet zelfstandig naar hun werk gaan. Zij zijn afhankelijk van een lift over water. In de Rotterdamse haven is Sima Charters daar in gespecialiseerd.

Voor de overstap van charterboot naar werkschip heb je stevige zeebenen nodig, zeker bij hoge golven. "Er zijn er bij die liever naar huis dan aan boord gaan", vertelt matroos Herman van Sima Charters. "Vaak hangen ze panisch aan de trap als er echt hele hoge golven zijn. Maar ik let op de golven, ik let overal op en zij hoeven alleen maar mijn instructies op te volgen en dan komen ze veilig van boord." Tijdens de Wereldhavendagen zijn er showvaarten van één van de charterboten van Sima Charters.