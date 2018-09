Excelsior oefent tegen Lokeren

Deel dit artikel:











Excelsior oefent komende donderdag tegen Sporting Lokeren. De wedstrijd in het Daknamstadion in Lokeren zal achter gesloten deuren plaatsvinden. Lokeren staat momenteel op de veertiende plek in de Belgische competitie.

De wedstrijd tussen Lokeren en Excelsior begint om 12:00. Na zes wedstrijden wist Lokeren in de competitie slechts één keer te winnen. Excelsior won ook een keer, maar speelde pas vier duels. Excelsior speelt na de interlandbreak de uitwedstrijd bij Willem II en Sporting Lokeren hervat de competitie weer met een uitwedstrijd bij Club Brugge.