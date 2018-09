Deel dit artikel:











Nieuws van RTV Rijnmond nu ook te lezen bij NU.nl Rijnmond Sportverslaggevers Sinclair Bischop en Dennis van Eersel.

Het is vanaf nu mogelijk het nieuws van RTV Rijnmond ook te lezen in de app van NU.nl. Wie zijn locatiegegevens met de NU.nl app deelt of voor 'Rotterdam' kiest, krijgt een extra blok met nieuws uit de regio Rijnmond te zien op de voorpagina van de app.

RTV Rijnmond wil een zo breed mogelijk publiek bereiken binnen de regio. "Door deze samenwerking met NU.nl kunnen we nog meer mensen bedienen met het vele nieuws uit Rotterdam en omstreken," zegt hoofdredacteur Ib Haarsma. ”Onze journalisten kennen Rotterdam en het Rijnmond gebied als geen ander", zegt Haarsma, die enthousiast is over de samenwerking. "Vanaf nu is ook de rest van Nederland nog eerder op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van nieuws, sport en cultuur uit Rijnmond”. De samenwerking tussen RTV Rijnmond en NU.nl is in eerste instantie een test tot het einde van het jaar, die bij wederzijdse tevredenheid wordt voortgezet.