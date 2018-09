Deel dit artikel:











Wapenarsenaal bij man die zichzelf per ongeluk neerschoot Foto: MediaTV

In het huis in Rotterdam-Carnisse waar een man zich maandag per ongeluk in zijn hand en been schoot, zijn een handgranaat en twee vuurwapens gevonden.

Ook vond de politie in het pand aan de Ebenhaezerstraat contant geld, een kilo xtc-pillen en twee kilo amfetamine. De man belde na het schietincident zelf de politie op. Bij aankomst zagen agenten een 31-jarige man uit Schiedam met schotwonden aan zijn hand en been. Hij is opgenomen in het ziekenhuis en ook aangehouden.