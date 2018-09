Rotterdams Hells Angels-lid verdacht van liquidatie Delftse crimineel

De politie weet wie de verdachte is van de moord op de Delftse crimineel Karel Pronk. Het gaat om de 51-jarige Errol Janssen, die ook bekend is als Mick van der Laan.

Op Facebook staat hij bekend als Mick Rotterdam Holland. De Rotterdammer is lid van Hells Angels en is sinds de moord spoorloos verdwenen.

De 60-jarige Pronk werd op 7 augustus neergeschoten vanaf een zwarte motor bij een koffiehuis in Delft

Dinsdagavond is er in het tv-programma Opsporing Verzocht een recontructie van de moord te zien. Janssen is ook op de internationale opsporingslijst gezet.