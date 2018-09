Crowdfunding voor verhuizing Familiehuis Daniel den Hoed

“Brielle is niet zo ver maar als je kind ziek is, zijn elke tien minuten te lang”, zegt Elly Jansen. Zij verbleef negen weken in het Familiehuis Daniël den Hoed in Rotterdam. Dichtbij haar zoon Yoran die in de Daniël den Hoedkliniek behandeld werd aan kanker.

Met Yoran, nu 21, gaat het inmiddels goed. Elly Jansen zal haar periode in het Familiehuis nooit vergeten. Ze ging wel eens 's avonds laat in badjas over straat naar de overkant, naar het ziekenhuis. "Als je kind belt met de vraag op je kan komen, dan ben je echt blij dat je daar maar één minuut lopen vandaan zit".

Het Familiehuis Daniël den Hoed is al ruim 27 jaar de plek voor familieleden van kankerpatiënten die van ver naar de Rotterdamse kliniek komen. In 2018 is de Daniël den Hoedkliniek verhuisd naar de locatie van het Erasmus MC, aan de andere kant van de stad.

Vierkant Achter het Familiehuis

Ook het Familiehuis zal Groene Hilledijk verlaten. Eind 2020 moeten de deuren open gaan van het nieuwe Familiehuis aan de Coolhaven. Nieuwbouw en verhuizen kosten veel geld. Het Familiehuis staat financieel helemaal los van het ziekenhuis. Het krijgt geen subsidie en draait grotendeels op vrijwilligers en donateurs. Voor de verhuizing zit al ruim zeven miljoen euro in de pot. Het is de bedoeling dat de laatste benodigde anderhalf miljoen euro via een crowdfundingsactie binnenkomt: Vierkant Achter het Familiehuis

Petra van Rijn van het Familiehuis: “Iedereen die kankerpatiënten en hun familie wil steunen kan voor vier euro een symbolisch vierkantje in het nieuwe Familiehuis kopen. We verzoeken donateurs om dat te delen met vier vrienden”.

Ook bekende Rotterdammers staan vierkant achter het Familiehuis. De actie wordt ondersteund door onder andere burgemeester Aboutaleb, stadsdichter Derek Otte. presentator Sander de Kramer en DJ Afrojack.

Uitbreiding

Het nieuwe Familiehuis krijgt een plek op het terrein Little C, op de kop van de Coolhaven recht tegenover het Erasmus MC. “We krijgen daar 24 gewone tweepersoonskamer en zes studio's met wat meer ruimte", vertelt Van Rijn. Een flinke uitbreiding. Op de Groene Hilledijk zijn er dertien kamers. Dat is nodig, want de vraag naar ruimte in het Familiehuis neemt toe.

Elly Jansen roemt de vrijwilligers die het Familiehuis runnen: "Ze zijn onzichtbaar maar ze zijn er. Als je met ze wil praten of juist niet met ze wil praten en even alleen wil zijn, het kan daar allemaal."

Er ontstaan vriendschappen in het Familiehuis. Petra van Rijn: "Soms levenslange vriendschappen. Het hangt af van of je er met een gezin bent of alleen. Twee vrouwen die allebei hun man verliezen, zoeken en vinden heel veel steun en troost bij elkaar."