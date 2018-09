Grootste metaalrecycler van het land houdt open dag in Dordrecht

Tijdens de Wereldhavendagen kunnen mensen op bezoek bij bijzondere bedrijven. Een van die bedrijven die open dag houdt is Jansen Recycling Group, met werven in Dordrecht en Vlaardingen. Zaterdag is er een excursie naar Dordrecht.

Ze ontmantelden de 65 meter hoge oude Botlekbrug, delen van de Pier in Scheveningen en ze knipten de Baltic Ace in stukken. Dat schip verging in 2012 met meer dan 1400 gloednieuwe auto's in de Noordzee.

Roest

Het bedrijf heeft inmiddels wel een reputatie opgebouwd. "Mensen weten: als ik iets geks en groots heb, dan moet ik bij Jansen zijn", zegt operationeel directeur Peter Roest. "Ja, grappen over mijn naam heb ik vaker gehoord."

De vestiging in Vlaardingen heeft ook nog eens de perfecte ligging. "Je kan met zo'n Botlekbrug niet overal heen varen natuurlijk", aldus Roest. Het bedrijf heeft dus de naam, maar toch vinden ze het ook bijzonder als zo'n enorme constructie bij de werf komt. "Dan heb je toch wel het wow-gevoel. Dat wij dat als Nederlanders hier in Rotterdam gaan doen."

Baltic Ace

Elke grote constructie vraagt om een plan van aanpak. Het metaal moet vaak nog worden ontdaan van allerlei andere vervuiling, zoals betonresten bij de Botlekbrug. "Bij de Baltic Ace moesten we al die auto's uit het ruim uit elkaar halen en ontdoen van gevaarlijke stoffen", zegt Peter Roest.

De bergers op zee hebben het schip op de bodem in stukken gezaagd en omhoog gehaald. Daarna werden ze op pontons naar de werf aan de Koggehaven getransporteerd. "Je hebt dus te maken met de planning van de bergers en met je eigen planning. Al met al heeft het een jaar geduurd om dat schip te verwerken", zegt de operationeel directeur.

Sorteren

Maar ook de 'business as usual' bij het bedrijf is indrukwekkend. Zo worden er boorplatformen ontmanteld, maar ook de dikke ijzeren constructies die worden gebruikt voor het vervoer van die platformen door schepen. Die 'grillages' zijn op maat gemaakt en worden na gebruik met de hand weer tot stukken van 1 bij 2 meter gesneden.

Op het terrein liggen ook bergen metaalafval gesorteerd naar kwaliteit. Ze worden geperst en geknipt en daarna met enorme kranen weer in schepen overgeladen.

Personeelstekort

Per jaar wordt zo'n vijfhonderdduizend ton aan metalen omgezet. Het bedrijf heeft een omzet van 350 miljoen euro. In totaal werken 80 mensen bij de Jansen Recycling Group in Dordrecht en Vlaardingen bij elkaar.

Het bedrijf zou nog meer kunnen verwerken, maar kan niet genoeg personeel vinden. "Wij zijn echt op zoek naar mensen die het leuk vinden om met hun handen te werken."