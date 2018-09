Deel dit artikel:











Now & Wow 3.0 komende zaterdag open Ted Langenbach

Het is nu nog een bouwval, maar aanstaande zaterdag opent op het dak van de Maassilo de nieuwe nachtclub Now & Wow in Rotterdam. Op de tiende verdieping kunnen ongeveer 1600 man gedeeld over vier zalen feesten op verschillende genres van elektronische muziek.

In de ruimte die voorheen bekend stond onder de naam Factory010, gaat creatief directeur Ted Langenbach de derde vaste locatie openen. Voorheen was er een locatie op de Lloydkade en op de begane grond van de Maassilo. De afgelopen jaren heeft het concept verschillende clubs aangedaan. Langenbach zoekt de zoekt de samenwerking met de jongere generatie. Daarom werkt hij samen met onder andere Frankie Dros, organisator van Blijdorp Festival. 'Ik weet hoe ik de nieuwe generatie moet bereiken. Social media is heel belangrijk tegenwoordig.' Aanstaande zaterdag is de eerste avond. Rotterdamse dj's als Benny Rodrigues en Michel de Hey treden op.