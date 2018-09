s' Rotterdam's oudste koffie- brander Evermore verjaart

De op een sinister Edgar Alan Poe-gedicht geinspireerde Rotterdamse koffiebrander Evermore is ondanks het pas tienjarige jubileum vreemd genoeg toch de oudste specialcoffees and -teasmaker van de stad.

Om onverklaarbare redenen bleken tot een decennium geleden dus alle branders weggeconcureerd of opgekocht door een van de grote vier multinationals dan wel, zoals in het geval van Santas, verdreven naar een andere lokatie buiten de vestes.

Documentairemaker Ian Pieters en zijn vrouw Eline (zonder Veere) Sandberg de advocate startte met hun indertijd 13 jarige zoon Lowik de baristo- en baristakoffie en theebar om duurzamer geteelde en voor een eerlijker prijs verkregen gebrande bonen en (zelf) gepluktebladeren aan de clientele uit te serveren.

De zuiverder koffie en thee van diverse continenten mét dus een uniek verhaal plus Raaf-symbool is een inmiddels niet meer weg te denken concept-begrip in Rotterdam en zeker aan de Coolhavense kade.

Van heinde en verre strijkt het deels maatschappij-kritische klantenvolk neer in de branderskoffiebar annex kookstudio die gevestigd is in een voormalige Leger des Heilswerkplaats.

Gedurende de festiviteitsvoorbereidingen schiet koffie- en theeleut Jack F Kerklaan in vlogvogelvlucht, vliegensvlug door het karakteristieke Evermore-pand in het rond, om vervolgens op de jubileumdaag z'n neus nog dieper in genakende zaken te steken.....