Goereese ouderen hebben het 'gornet' pellen nog in de vingers

Stellendamse garnalen met de hand pellen, het gebeurt bijna niet meer op Goeree-Overflakkee. En dat terwijl veel vrouwen uit de omgeving van de vissershaven dit bijna hun hele leven gedaan hebben. In het kader van de Week van de Goereese Vis werd daarom nog een middagje garnalen gepeld bij woonzorgcentrum De Vliedberg in Ouddorp.

En de dames hadden het garnalenpellen -of gornet pellen, zoals dat in het dialect heet- nog duidelijk in de vingers. “Ik heb het mijn hele leven gedaan”, vertelt de 83-jarige Tine van Dam-Witte. “En ik was er niet altijd blij mee hoor, want het moest toen ik nog klein was ook toen ik liever wilde buitenspelen.”

Toch zou ze het nog graag doen. “Maar het mag niet meer. We deden het thuis in de woonkamer aan de peltafel. Maar dat is nu niet hygiënisch genoeg meer.”

Marokko

En dus ziet ook visser Jaap Tanis dat er bijna niet meer handmatig gepeld wordt in Stellendam. “Er is nog een bedrijf waar het op kleine schaal gebeurd. Er zijn ontwikkelingen op het gebied van pellen met machines, maar dat blijft lastig, omdat niet elke garnaal even groot is. Dus de meeste garnalen gaan met vrachtwagens naar Marokko om daar gepeld te worden.”

Volgens Tanis is het een goed garnalenjaar, al zag dat er een maand geleden nog heel anders uit. “De laatste drie weken zijn de garnalen uit de grond gebarsten, zo noemen wij dat dan. En nu hebben we schepen met 5 á 6 ton garnalen per week."

Kletsen en pellen

Tussendoor een garnaaltje snoepen was en is er veel voor pelsters niet bij. “Nee, dat doe ik niet. Daar werd je vroeger voor op de vingers getikt.”

Het leuke aan het garnalenpellen vinden de dames dat er zo lekker bij gekletst werd. “Vroeger pelde ik veel met mijn moeder en we hebben daardoor heel veel gepraat samen. En tegenwoordig is dat toch minder. Nu ‘appen’ mensen alleen nog met elkaar.”