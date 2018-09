Feyenoord Basketball in volle voorbereiding: 'Eindelijk dat logo op de borst'

Tot voor kort was het maar voor een paar voetballers gegeven om voor de eerste selectie van Feyenoord te spelen. Nu kunnen ook basketballers dromen van het rood-witte shirt. Althans, de mannen van Feyenoord Basketball moeten nog heel even wachten.

De eredivisionist begint pas over een maand aan het nieuwe seizoen, maar de voorbereiding daarop is al in volle gang. Coach Richard den Os, die Armand Salomon heeft opgevolgd, geniet in elk geval van de clubnaam. "Ik hoop dat de naam Feyenoord Basketball ook publiek naar de zaal trekt. Dat er, net als in De Kuip, veel sfeer zal zijn."

Voor Ties Theeuwkens, guard/forward van Feyenoord Basketball, komt met de naamsverandering een droom uit: "Als jongetje ging ik wel eens naar De Kuip. Nu is het werkelijkheid geworden dat het jongetje, dat basketballer is geworden, eindelijk met het logo van Feyenoord op de borst mag spelen. Dat is heel erg vet."

Impact

Natuurlijk doet de naam Feyenoord veel met de basketbalclub, die vorig seizoen de halve finale van het landskampioenschap haalde. Persoonlijk merken Den Os en Theeuwkens nog niet veel van de naamsverandering.

"Maar het doet natuurlijk veel: met de spelers en mij", zegt Den Os. "Hier leeft Feyenoord heel erg. Uiteraard heeft dit impact op alles en iedereen."

Feyenoord Basketball gaat komend seizoen zeker gebruik maken van het logo en een rood-wit shirt. Maar of de basketbalclub ook het clublied van de voetbalploeg overneemt? "Misschien wel. Het zou leuk zijn", lacht Theeuwkens.

Kijk hierboven naar de interviews met Den Os en Theeuwkens over de impact van Feyenoord op de basketbalclub. Luister ook naar de radioreportage, waarin Den Os vertelt waarom hij de nieuwe trainer van Feyenoord Basketball is geworden.

Verder spraken we ook met de twee nieuwe Amerikanen van Feyenoord Basketball: Justin Gordon en La’shard Anderson. Die interviews en meer beelden zijn later in Sportclub Rijnmond te zien. Dan blikken Den Os en Theeuwkens ook vooruit op het komende basketbalseizoen.