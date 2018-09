'Feyenoord City moet 30 miljoen bezuinigen op nieuw stadion'

Het megabouwproject Feyenoord City kampt met een tegenvaller van 30 miljoen euro. Dat blijkt uit een interne presentatie van de projectleiding, waarvan NRC Handelsblad dinsdagavond geluidsfragmenten heeft gepubliceerd.

Project Feyenoord City had twee keuzes, zei financieel directeur Carl Berg vorige week op een besloten bijeenkomst voor medewerkers. Volgens hem zijn de bouwprijzen een stuk hoger geworden.

"Ofwel je maakt een duurder stadion", aldus de financiële topman van de projectorganisatie. "Dan zul je ook meer moeten lenen. Of we maken het stadion goedkoper."

Uiteindelijk is volgens Berg voor de tweede optie gekozen. "We zijn ingehaald door de prijsontwikkeling", zegt Berg, tot vorig jaar directeur bijzondere opdrachten bij de gemeente.

De Rotterdamse gemeenteraad praat donderdag over het bouwplan in Rotterdam-Zuid, dat naast het stadion ook winkels, kantoren en woningen omvat. Volgend jaar neemt de raad een definitief besluit over Feyenoord City.