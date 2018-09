Vier vragen over ongemerkt zwanger zijn

De 18-jarige Britt uit Rotterdam beviel vorige week plotseling van een zoon in haar hotelkamer op vakantie in Egypte. Hoe kan het dat iemand tot op het allerlaatste moment niet weet dat ze zwanger is. Radio Rijnmond stelde daarover vier vragen aan Astrid Werdmuller van het FIOM, een organisatie die hulp biedt aan moeders.

Komt het vaker voor dat vrouwen bevallen zonder dat ze wisten dat ze zwanger waren?

Werdmuller: Het blijft een wonderbaarlijk verhaal, maar het komt zeker vaker voor. Als FIOM hebben wij er alleen mee te maken als een vrouw of meisje in paniek is daarvan. Als ze zegt: ik kan daar niet zelf voor zorgen, dit kindje moet worden afgestaan voor adoptie.

De afgelopen drie jaar ging het om achttien vrouwen die er pas tijdens de bevalling achter kwamen dat ze zwanger waren.

Maar hoe kan dat dan? Je merkt toch als vrouw dat je dikker wordt of je voelt iets bewegen...

Zwangere vrouwen kunnen een enorme buik hebben. Maar niet bij iedereen is het zichtbaar. Ik heb wel eens meegemaakt dat een vrouw er net achter gekomen was dat ze zeven maanden zwanger was. En je zag het echt niet. Verder zijn er vrouwen die de pil gebruiken en ervan uitgaan dat ze niet zwanger kunnen raken. Of vrouwen tegen wie ooit gezegd is: je bent onvruchtbaar.

Anderen hebben wel eens last van hun darmen en schrijven de beweging in hun buik daaraan toe. En wat ook kan, is dat ze door een heftige gebeurtenis - bijvoorbeeld het overlijden van een ouder - geen aandacht besteden aan de verschijnselen van de zwangerschap. Ik ken ook het verhaal van een vrouw die helemaal niet wist dat ze seks had gehad, omdat ze gedrogeerd was geweest.

Komt het vaker voor dat wat stevigere vrouwen niet weten dat ze zwanger zijn?

Dat denken mensen. Maar ik ken ook het verhaal van een heel slanke hbo-studente, die het niet wist, op de wc van haar studentenflat beviel en het geheim hield. Pas een paar weken later vertelde ze het haar vriend.

Hoe begeleiden jullie vrouwen die dit meemaken?

Het belangrijkste is dat we eerst rust brengen. Het moet duidelijk zijn dat als een vrouw overweegt om afstand te doen dat ze altijd een bedenktijd heeft van zeker drie maanden. Zeker als je het pas zo laat ontdekt.

Het kindje gaat dan tijdelijk naar een pleeggezin en de moeder en eventueel de biologische vader hebben dan alle tijd om alles goed tot zich te laten doordringen.