Honderden bezoeken informatiebijeenkomst Blankenburgverbinding

Enkele honderden mensen zijn dinsdagavond afgekomen op een informatiebijeenkomst in Vlaardingen over de Blankenburgverbinding. De projectorganisatie gaf uitleg over de verschillende fases van de aanleg.

Maandag gingen de voorbereidende werkzaamheden van start. Fietsers kunnen niet langer gebruik maken van een aantal fietspaden in het Oeverbos en het Recreatiepad ten zuiden van de Hoekse Lijn. Over drie weken komt ook het pad ten noorden van de toekomstige metroverbinding te vervallen. Het is de bedoeling dat de nieuwe snelweg met de naam 'A24', de A20 bij Vlaardingen via twee tunnels gaat verbinden met de A15 bij Rozenburg. Tegen de aanleg was veel verzet, ook vanuit de gemeenten Maassluis en Vlaardingen. Daar gaat het tracé deels door natuurgebieden. Ook wordt gevreesd voor milieu-effecten, zoals vervuiling. De Raad van State heeft de bezwaren van tegenstanders op 18 juli afgewezen. Donderdagavond is er een informatiebijeenkomst in Rozenburg.