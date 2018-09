Deel dit artikel:











Liveblog teruglezen: huisarts en oud-raadslid staan terecht in misbruikzaak tiener Rechtbank Rotterdam (Foto: Tom van Vark)

In de rechtbank in Rotterdam stonden woensdag drie verdachten terecht in een ontuchtzaak waarbij een 14-jarige jongen zou zijn misbruikt.

Onder de drie verdachten zijn een huisarts uit Rotterdam, een 64-jarige medeverdachte en een oud-raadslid uit Capelle aan den IJssel. Eerder is een vierde verdachte veroordeeld tot twee jaar cel. Hij was de ex-partner van het oud-raadslid. Verslaggever Paul Verspeek twitterde live vanuit de rechtbank.