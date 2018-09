Rotterdam heeft meer dan 640.000 inwoners

Het aantal inwoners van Rotterdam blijft groeien. Op 1 juli passeerde de stad de grens van 640.000 mensen.

In het eerste halfjaar van 2018 kwamen er 2871 burgers bij. Dat kwam omdat er meer baby's werden geboren, dan dat er mensen stierven. Ook kwamen er meer mensen uit het buitenland naar Rotterdam.

De groei had groter kunnen zijn, omdat er meer mensen uit Rotterdam naar een andere plek in Nederland verhuisden.

De meeste mensen kwamen er bij in de wijken op Zuid: Charlois, IJsselmonde en Feijenoord. In Pernis was een lichte daling van het aantal inwoners.