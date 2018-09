Tandenbleker mogelijk doelwit van brandstichting

Een winkel aan de Waalstraat in Vlaardingen heeft de afgelopen nacht schade opgelopen na vermoedelijk brandstichting.

De hulpdiensten troffen aan de buitenkant van het pand een jerrycan aan, wat er op zou wijzen dat de brand is aangestoken.

De brandweer werd even voor vier uur gealarmeerd. Eenmaal ter plaatse was er al brand in het pand. Die kon snel worden geblust.

Het is nog een raadsel waarom er brand zou zijn gesticht. De winkel is van een tandenbleker.