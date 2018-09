Deel dit artikel:











A20 weer open na overlast door lokale buien

De snelweg A20 boven Rotterdam is woensdag in beide richtingen helemaal afgesloten geweest. De regen had delen van de weg veranderd in een zwembad.

Rond 13:00 uur was de weg weer in beide richtingen zo goed als open. Een rijstrook richting Gouda is nog afgesloten vanwege het schoonmaken van de pompkelder. In de ochtend was de A20 zowel richting Hoek van Holland als richting Gouda afgesloten tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbregseplein. Verkeer moest omrijden via de A4, A15 en A16.