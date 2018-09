Deel dit artikel:











Auto te water bij Franciscus Gasthuis Politielint

Een auto is woensdagmorgen in de sloot terecht gekomen bij een parkeerplaats van het Franciscus Gasthuis aan de Kleiweg in Rotterdam. De eigenaar is vermoedelijk vergeten om de handrem aan te trekken.

De brandweer heeft met duikers in de sloot bij het Franciscus gezocht naar inzittenden, maar die zijn niet gevonden. Vermoedelijk was de auto leeg toen hij aan de rol ging. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald.