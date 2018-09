Deel dit artikel:











Justitie eist anderhalf jaar cel tegen huisarts voor seks met 14-jarige jongen Foto: archief

Twee mannen hebben woensdagochtend anderhalf jaar celstraf tegen zich horen eisen voor seks met een 14-jarige jongen. Een van de verdachten is huisarts in Rotterdam. De andere man heeft in het onderwijs gewerkt.

Beide mannen hebben bekend. Zij zeggen dat de 14-jarige het initiatief had genomen via internet en dat ze niet hebben gecontroleerd hoe oud hij was. De huisarts heeft nog steeds zijn praktijk. Hij mag geen minderjarigen meer behandelen zonder toezicht van een ouder of een collega. Woensdagmiddag staat een derde verdachte terecht, een oud-raadslid uit Capelle aan den IJssel. In die zaak was dezelfde jongen slachtoffer.