Training Feyenoord gestaakt na wolkbreuk

De woensdagtraining van Feyenoord is letterlijk in het water gevallen. Door een enorme wolkbreuk boven het complex 1908 zag trainer Giovanni van Bronckhorst zich genoodzaakt de buitentraining te stoppen. De spelers stonden nog geen kwartier op het trainingsveld.

De fans die op de open training waren afgekomen dropen kletsnat af. Feyenoord traint donderdag besloten en is in verband met de interlandperiode tot maandag vrij. De maandag training is open voor het publiek.

Feyenoord wilde donderdag een oefenwedstrijd spelen voor de weer herstelde Nicolai

Jørgensen. Het is niet bekend of er een tegenstander gevonden is. Van Bronckhorst gaf al aan anders Jørgensen via een trainingspartij speelritme op te laten doen.