Onverwachts bevallen moeder Britt hoeft paspoort niet zelf te halen

De Rotterdamse Britt hoeft niet meer zes uur te reizen naar de hoofdstad van Egypte om een noodpaspoort op te halen voor haar zoon Yassin. Speciaal voor haar reist iemand donderdag vanuit de ambassade in Caïro naar toeristenoord Hurghada om de documenten af te geven.

De 18-jarige Britt beviel anderhalve week geleden in haar hotelkamer totaal onverwachts van een zoon. Ze wist niet dat ze zwanger was. Terugkeren naar Nederland bleek lastig omdat de pasgeboren Yassin geen paspoort heeft. Dinsdagmiddag werd bekend dat Britt donderdag zonder baby in Caïro een noodpaspoort kan ophalen.

Dinsdagavond kreeg de familie weer goed nieuws: Britt hoefde niet zelf naar de hoofdstad, maar krijgt de noodpaspoort donderdag bezorgd. "Ze wilden niet dat we zo lang moesten reizen. Het is toch zo'n zes uur heen en zes uur terug", zegt Sylvia van Baarlen, de oma van Yassin die naar Egypte is afgereisd. "Nu hopen we zaterdag naar Nederland te kunnen reizen."

Toekomst

Met Britt gaat het goed, zegt ze. "Britt doet de opleiding Verzorgende IG en daar zou ze eigenlijk weer mee starten, maar dat gaan we nu een jaartje uitstellen. Dat is op zich geen probleem, maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat ze haar opleiding afmaakt."

Al was de bevalling ongepland en een grote verrassing, Britt is inmiddels helemaal gewend aan het moederschap. "Ze zegt zelf: 'Mam, op het moment dat ik de kleine Yassin in mijn armen had, was het gewoon goed'. Een op en top moeder dus."

Los van de stress en de gierende adrenaline door alle media-aandacht, geregel, appjes en mailtjes, gaat het goed met de familie en willen ze 'gewoon zo snel mogelijk naar huis'.

In Nederland moet wel eerst nog een dna-test gedaan worden, omdat er geen geboorte-akte is. Dan pas is Britt ook op papier de moeder van de baby. "Maar dat is een zorg voor later", zegt moeder Van Baarlen.

Echt vakantie vieren is er momenteel ook niet bij: "We zijn alleen maar druk druk met regelen. Onze grootste uitdaging is vanmiddag een pasfoto van de baby maken", zegt Sylvia lachend. "We hopen dat hij dan zijn oogjes open heeft."