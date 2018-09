Wateroverlast: ondergelopen straten, lekkende olie en sinkholes

De Rotterdamse brandweer heeft woensdagochtend meer dan zestig meldingen gekregen van wateroverlast. Dat varieert van ondergelopen kelders tot straten die blank staan.

De A20 boven Rotterdam is woensdagochtend in twee richtingen afgesloten geweest, omdat de weg was ondergelopen bij knooppunt Kleinpolderplein. Rijkswaterstaat heeft het water daar weg moeten zuigen.

In de buurt van Rotterdam The Hague Airport hebben buien ervoor gezorgd dat olie van een aantal bedrijven op de weg terecht is gekomen. Verschillende bedrijven in de buurt, waaronder sloopbedrijven, hebben olieafscheiders om te voorkomen dat te veel olie in het riool komt.

Door de regenval zat het riool verstopt rondom de Gilze-Rijenstraat. Nu werken die afscheiders niet meer. Zo loopt de olie de straat op, en via de putten weer het riool in zodra het water weer weg kan. De milieudienst deed onderzoek naar de olie na een melding.

Op de Lijnbaan in het centrum van Rotterdam is een veegwagen door de straat tegen een winkel aan gezakt door een sinkhole.