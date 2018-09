Deel dit artikel:











Belgische vrachtwagen rijdt stuk af van viaduct Kanaalweg Foto: Frank Hensen

De Kanaalweg in Rotterdam is woensdagmiddag afgesloten door de politie. Ook werd even het treinverkeer tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam-Noord gestremd. Een Belgische vrachtwagen, die te hoog was, is tegen een viaduct gereden.

De Belgische vrachtwagen heeft bij de botsing stukken van het viaduct over de Kanaalweg kapot gereden. ProRail is bezig om de schade te herstellen. Hoe lang de afsluitingen duren is onbekend.