De tram van lijn 4 is woensdagmiddag rond 13:30 uur bij het Kruisplein uit de rails gereden. Daardoor is het tramverkeer naar Centraal Station deels gestremd.

Er is een omleiding ingesteld voor lijnen 4, 7, 8, 21, 23 en 25. Meer informatie over de omleiding is te vinden op de website van de RET.