Europoort op de schone toer: maïs vermalen tot brandstof en diervoer

De Botlek, Europoort en Maasvlakte maken met hun pijpen, buizen, rookpluimen en tanks niet een schone en duurzame indruk. Toch kan uiterlijke schijn bedriegen. Op het terrein van Alco Energy Rotterdam wordt van maïs bio-brandstof en diervoer gemaakt. Daarbij gaat geen maïskorrel verloren.

"We halen alles uit de maïskorrel, er blijft niet over en in die zin is het een heel schoon proces zonder afval", zegt plantmanager Robine Koning.

Tijdens de Wereldhavendagen is duurzaam het thema en bezoekers kunnen op excursie naar deze bio-brandstof-fabriek in de Europoort.

Op de fabriek komt de maïs in grote ladingen per schip aan. Daarna wordt het gedroogd, vermalen en gefermenteerd. Uit het zetmeel wordt bio-ethanol gedestilleerd. Wat overblijft is eiwitrijk gedroogd voer voor varkens, koeien en kippen.

Van duizend kilo maïs kan 420 liter bio-ethanol maken. Die wordt bijgemengd in de benzinetank en dat levert niet zozeer meer kilometers op, maar wel minder uitstoot op de weg. De CO2 die vrijkomt bij het productieproces verdwijnt niet in de lucht.

"Dat gas vangen we af en dat wordt via een ondergrondse pijpleiding naar de tuinders in het Westland getransporteerd en daar wordt het gebruikt voor de groei van de tomaten en paprika's", zegt plantmanager Robine Koning.