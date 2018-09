El Hamdaoui: 'Excelsior tweede thuis door mensen die ik jaren ken'

Mounir El Hamdaoui traint sinds dinsdag mee bij Excelsior. En niet zomaar om zijn conditie op peil te houden. De Rotterdammer wil van waarde zijn voor de club waar hij zijn carrière begon. "Ik train mee en van daaruit gaan we zien of er iets moois uit komt", zegt de 34-jarige aanvaller, die vorig seizoen nog onder contract stond bij FC Twente. "Ik ben vrij fit, voel me lekker."

Daar speelde hij, mede door blessuretijd, niet vaak. El Hamdaoui zou stoppen, dacht men, was technisch directeur geworden van de Marokkaanse club Chabab Rif Al Hoceima. Maar daar klopt niets van. "Ik ben absoluut geen technisch directeur daar, er is me wel wat aangeboden, maar daar ben ik niet op in gegaan. Ik heb ze geholpen aan wat spelers en that's it eigenlijk. Ik wil doorvoetballen."

Terugkeren bij Excelsior voelt als thuiskomen voor El Hamdaoui. "Ik ben hier begonnen als kleine jongen. Doorgestroomd naar het eerste en mooie tijden meegemaakt. En nu weer terug. Er komen wel bepaalde herinneringen boven, dat is alleen maar leuk."

El Hamdaoui vervolgt: "Er is veel veranderd in positieve zin, ze maken stappen. Dat is mooi om te zien. Ik ken heel wat mensen hier, dat is alleen maar fijn. Dit is een tweede thuis voor mij, vooral door de mensen die ik al jaren ken."