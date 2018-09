Rotterdamse seniorenflat ontruimd na brand op dak

De drie bovenste verdiepingen van een 21 etages tellende flat in Rotterdam zijn woensdag ontruimd door een brand op het dak. De brand brak rond 14:30 uur uit in het gebouw aan de Prinsenlaan.

De brandweer rukte met veel mensen en materieel uit en evacueerde eerst de bovenste verdieping. Later werden ook de twee verdiepingen daaronder ontruimd, omdat de rookontwikkeling tot op die etages doorsijpelde.

De bewoners, veelal senioren, zijn opgevangen in een bewonerscentrum op de begane grond. In totaal 27 woningen werden ontruimd, negen per etage. Het is niet bekend hoeveel mensen aanwezig waren in de woningen.

Een bewoonster vertelt: "Het was een chaos, want een hoop mensen hebben een rollator en konden moeilijk naar beneden komen, want de lift deed het niet meer."

De rookontwikkeling heeft niet geleid tot gewonden. Wel is uit voorzorg een ambulance naar het gebouw gekomen en iemand worden nagekeken door ambulancepersoneel voor het inademen van rook.

Rond 16:00 uur was de rookontwikkeling afgenomen en gaf de brandweer het sein brandmeester. ''Nu de brand onder controle is, gaan wij rookmetingen verrichten in de woningen. Als de situatie veilig genoeg is, kunnen de bewoners terugkeren naar hun appartementen'', aldus een woordvoerder.