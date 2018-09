IFFR wil Afrikaanderplein veroveren: 'Het gebeurt op Zuid'

Het filmfestival IFFR strijkt komend weekend neer op het Afrikaanderplei in Rotterdamn. Zaterdag wordt de Filippijnse hip-hop film Respeto vertoond in de open lucht. Het festival zoekt de samenwerking met lokale ondernemers rond het plein om de avond tot een succes te maken.

"De mensen van het theehuisje serveren muntthee en baklava", vertelt Mieke van der Linden van IFFR. "Een Kaapverdiaanse ondernemer maakt hapjes en de schaafijsverkoper uit de buurt zorgt voor schaafijs en muziek." De keuze voor het Afrikaanderplein is volgens haar logisch. "Het gebeurt op Zuid. Je voelt het aan alles."

In gesprek

Aldijana Satrovic doet met haar café Lekker Op Zuid ook mee. "Het is goed dat er hier wat meer gebeurd op het Afrikaanderplein", vertelt ze terwijl ze haar gasten op het terras bedient. "Mensen leven hier vooral in hun eigen groepje. Door samen te praten over film, komen we meer met elkaar in gesprek."

De film Respeto was één van de publieksfavorieten tijdens het afgelopen filmfestival. Het is een film over jongeren in de sloppenwijken van Manilla. De hoofdrollen worden vertolkt door plaatselijke rappers.

Liefde voor film

Is de film wel laagdrempelig genoeg voor mensen uit de wijk om te komen kijken? "Je verkijkt je op de mensen die hier wonen", vervolgt van der Linden. "Hou maar op met laagdrempelig of hoogdrempelig. Het gaat om de liefde voor film, een mooi verhaal en deze buurt."

Bezoekers die woensdag op de markt lopen lijken enthousiast. "Eerlijk gezegd wist ik het nog niet", vertelt een jongen die de markt afstruint. "Maar het klinkt goed. Voorheen werd er hier nooit iets georganiseerd en nu begint het steeds meer te bruisen op het Afrikaanderplein."