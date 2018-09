Rechtszaak over aansprakelijkheid na olievlek Rotterdamse haven

Deel dit artikel:











De eigenaar van de olietanker Bow Jubail, waaruit op 23 juni duizenden liters olie in de Rotterdamse haven stroomden, wil niet volledig aansprakelijk zijn voor de kosten van het schoonmaken van de haven en de dieren. De rechtbank in Rotterdam buigt zich eind september over het verzoek om de aansprakelijkheid te beperken.

Mocht er een akkoord zijn, dan stort het bedrijf Odfjell Tankers geld in een fonds. Daarna kunnen schuldeisers geld claimen. Odfjell Tankers liet onlangs al weten zich maximaal voor 22 miljoen Amerikaanse dollars aansprakelijk te vinden. Dat bedrag baseert het Noorse bedrijf op internationale afspraken. Het Havenbedrijf Rotterdam stelde Odfjell eerder civiel aansprakelijk. Het onderzoek van de zeehavenpolitie naar de oorzaak van de ramp is nog niet afgerond. Volgens bronnen zou de olietanker op de steiger in de Derde Petroleumhaven zijn geknald omdat de kapitein een instructie van de loods verkeerd opvolgde. Lees ook: Opruimen Odfjell-olie in Rotterdamse haven kost 80 miljoen

