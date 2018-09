Fraser ergert zich aan commotie rondom jeugdinternationals

Henk Fraser mist vrijdag de nodige spelers in het competitieduel met FC Eindhoven, onder wie Abdou Harroui en Deroy Duarte. Heel de week gaat het al over de jongens die zijn opgeroepen voor oefeninterlands van Oranje -20.

FC Twente zit in hetzelfde schuitje, met keeper Joël Drommel. Hij wilde terugkeren bij zijn club, maar dat is hem duur komen te staan. Drommel is door de KNVB geschorst voor twee wedstrijden.

Fraser laat zich voor het eerst uit over de situatie rond zijn jeugdinternationals en over FC Twente. "Jij bent de eerste die mij spreekt, dan is het grappig om te lezen dat ik woest zou zijn en weet ik veel allemaal. Ik heb er (over de situatie van zijn opgeroepen spelers, red.) een mening over, maar ik heb me tot nu toe niet geuit."

Luister naar het hele interview met Henk Fraser, die geen blad voor de mond neemt.