Deel dit artikel:











Zwemmer City Swim Dordt overleden na hartstilstand City Swim Dordrecht 2017

Een 44-jarige man die afgelopen zaterdag het water in de Dordtse haven in dook om geld op te halen voor kankeronderzoek, is dinsdag overleden aan een hartstilstand. Hij werd zaterdag onwel in het water tijdens de City Swim.

De man kreeg tijdens het zwemmen een hartstilstand. Hij is door hulpdiensten uit het water gehaald. "We hebben snel gehandeld en de man direct naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij van ons overgenomen, er zijn allerlei onderzoeken gedaan, maar gisteren kregen we bericht dat hij is overleden." "Het is enorm wrang dat dit gebeurt, juist tijdens een evenement waarbij je geld ophaalt voor mensen die voor hun leven liggen te vechten", zegt de woordvoerder van de City Swim. Over de medische achtergrond van de man of de oorzaak van de hartstilstand kan de organisatie niets zeggen.