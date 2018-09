Deel dit artikel:











Expositie Rubens in Museum Boijmans Van Beuningen Een werk van de Belgische schilder Peter Paul Rubens

De mooiste olieverfschetsen van de Vlaamse schilder Peter Paul Rubens zijn vanaf donderdag te zien in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Over de hele wereld zijn zijn werken verzameld voor de grootste tentoonstelling van Rubens.

Voor conservator Friso Lammertse is een droom uitgekomen. "Al vanaf mijn studietijd ben ik dol op Rubens, en vooral die olieverfschetsen. Het is een van die kunstenaars die zo virtuoos en mooi kunnen schilderen. Daar zijn er maar tien of vijftien van in de kunstgeschiedenis. Hij is één van de allermooiste." Het museum heeft een ruimte van 1500 vierkante meter, die nu vol staat met werk van de Belgische schilder. Deze expositie is samen opgesteld met hulp van het Museo Nacional del Prado uit het Spaanse Madrid. "Veel mensen vergeten dat Rotterdam één van de allermooiste Rubens-collecties van de wereld heeft. Juist over die olieverfschets. Het moest gewoon", aldus Lammertse. Hij kan zijn geluk niet op: "Je gaat bijna dansen voor het schilderij, omdat alles op het doek beweging heeft."