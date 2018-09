Vijf jaar cel geëist voor seks met 14-jarige jongen

Justitie eist vijf jaar cel tegen een man uit Capelle aan den IJssel die seks had met een 14-jarige jongen. Daarnaast bezat hij kinderporno.

De 46-jarige man heeft maar voor een deel bekend. Volgens justitie heeft hij het slachtoffer gedrogeerd, waardoor hij weerloos was. De verdachte is korte tijd raadslid geweest voor D66 in Capelle aan den IJssel.

Eerder op de woensdag eiste justitie anderhalf jaar cel tegen twee mannen die ook ontucht hadden gepleegd met de 14-jarige jongen. Een van hen is huisarts in Rotterdam.

De rechter in Rotterdam doet op 19 september uitspraak in alle zaken.