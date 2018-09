Ook hutspot op het menu bij Syrische kok uit Puttershoek

In zijn thuisland kookte hij voor soms wel vijftienhonderd man de sterren van de hemel in het Yafoer hotel&resort in Damascus, de Syrische chef-kok Adel Nawfal. Hier in Nederland kookt hij op vrijwillige basis Hollandse pot voor mensen met autisme en psychische problemen bij Pameijer in Oud-Beijerland. Maar het liefst Adel weer een vaste baan in een keuken.

Adel kwam vanwege de oorlog in Syrië in 2015 naar Nederland. Hij verbleef in een aantal asielzoekerscentra, waaronder die in ’s Gravendeel. Daar hoorde hij bijna een jaar later dat hij mocht blijven en een huis kreeg in Puttershoek. Inmiddels zijn ook zijn vrouw en kinderen in Nederland.

“Een echt vakman en kookgek”, noemt zijn oude begeleider vanuit Vluchtelingenwerk Martin Lagendijk hem. “Adel is heel leergierig en gedreven. En ik heb al een paar keer Syrisch bij hem gegeven en dat is me toch lekker!”

Hutspot

Bij Pameijer kookt Adel twee avonden in de week. Eén keer per maand Syrisch, maar verder altijd Nederlandse kost. “Bijvoorbeeld hutspot of hachee”, vertelt Adel. “En de mensen vinden het lekker. Ik vind het leuk en voel me er thuis.”

In Damascus gaf Adel leiding aan tien koks. Hij heeft vijftien jaar ervaring in de keuken. Grote droom van Adel is een Syrisch restaurant beginnen in de Hoeksche Waard. “Ik denk dat Nederlandse mensen Syrisch eten heel erg lekker vinden.”

Nederlandse taal

Maar voor nu is de eerste prioriteit een betaalde baan vinden. Adel wil graag gewoon meedraaien in Nederland. Hij moet nog wel de Nederlandse taal meer onder de knie krijgen.

“Maar dat gaat iedere dag beter. En ik gun het hem zo, want het is echt een harde werker. En het is niet niks om je gezin achter te moeten laten, omdat het niet veilig was om samen te vluchten”, aldus Lagendijk.

Voor onze verslaggever Sanne Waldekker zette Adel vandaag Al Kabsa met kip op tafel, een rijstgerecht met groente.