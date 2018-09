Deel dit artikel:











Maatregelen tegen wateroverlast A20 bij Kleinpolderplein De A20 woensdagochtend. Foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is bezig de structurele problemen op de A20 bij hevige regenbuien op te lossen. Nu staat de weg een paar keer per jaar blank en moet afgesloten worden. Woensdagochtend was dat ook het geval.

"Het Kleinpolderplein in zijn huidige vorm dateert uit 1970. De afwatering verloopt via de middenberm naar een kolkensysteem dat is ingebouwd onder de weg", meldt Rijkswaterstaat. Volgens de dienst zijn er de afgelopen jaren steeds extremere regenbuien, waardoor de afwatering niet meer toereikend is. Om de problemen aan te pakken heeft Rijkswaterstaat onlangs alle leidingen en kolken geïnspecteerd en gezien dat er mogelijkheden zijn om de afwatering te verbeteren. Bovendien is het rooster op de middenberm vervangen door een exemplaar met grotere gaten zodat er meer water doorheen kan. De snelweg A20 ging ter hoogte van het Kleinpolderplein halverwege de ochtend dicht als gevolg van de hevige regenval . Het duurde tot het begin van de middag totdat al het water weg was en de weg vrijgegeven kon worden.