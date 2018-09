Ontuchtzaak: drie ‘keurige’ heren en een 14-jarige

Drie mannen uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel hebben bekend dat zij vorig jaar zomer seks hebben gehad met een 14-jarige jongen. Ze hadden hem leren kennen via een datingsite voor homoseksuelen. “De jongen nam zelf het initiatief”, is hun verweer.

Strafbaar blijft het, seks met een minderjarige. Wisten ze dan niet dat hij zou jong was? Nee, was het antwoord. Misschien dat hij zestien was, maar niet zo jong. Allen geven toe: ze hadden dat moeten navragen. Daar hebben ze wel spijt van.

De rechter benadrukte dat hij hier niet de domste mannen tegenover zich had. Drie mannen, zo op het oog keurige heren, met respectabele banen. Verdachte 1: 64 jaar, werkzaam geweest in het bijzonder onderwijs. Verdachte 2: 53 jaar, huisarts te Rotterdam. Verdachte 3: 46 jaar, voormalig manager bij TNO en oud-raadslid voor D66 bij Capelle aan den IJssel.

Belletje

Met name bij de huisarts bleef de rechter wat langer stilstaan bij diens beroep. “Als arts zie je toch ontzettend veel puberkinderen. Dan moet je de leeftijd toch kunnen inschatten?” De huisarts: “Ik was daar niet als huisarts, maar privé. Dan kijk je anders. Er is geen belletje gaan rinkelen.”

Toch was zijn medische kennis wel van pas gekomen bij de ‘date’, zegt justitie. Dat was toen de groepsseks zo ruig was, dat de mannen (verdachten 1 en 2 en een derde man) bezorgd werden. Ze vroegen de arts om toch maar even te kijken of er geen fysieke schade was bij de 14-jarige.

Nog grover zou het eraan toe zijn gegaan bij de andere groepsseks: tussen verdachte 3, diens ex-vriend en de 14-jarige. Daarbij was het lustopwekkende en hallucinerende middel 3MMC gebruikt. De Capelse verdachte zegt dat de jongen daardoor vooral ging praten. “Ik ben toen afgehaakt. Dit was niet wat ik van een seksdate verwachtte. Ik zat alleen maar te luisteren.”

Misselijk

Hij beweert dat het slechts tot beperkte, ‘moeizame’ seks was gekomen. De lezing van de jongen is geheel anders. Het werd hem zwart voor de ogen door de drugs. Hij raakte bewusteloos en toen hij weer wakker werd, merkte hij dat de twee mannen seks met hem hadden. Hij werd misselijk en moest overgeven.

Volgens zijn moeder, die tijdens de rechtszaak sprak, valt het te beschouwen als een poging doodslag: haar zoon had zoveel drugs in zijn bloed, dat hij een hersenbloeding of hartstilstand had kunnen krijgen. “We zijn meermalen naar de spoedeisende hulp geweest omdat hij was gedrogeerd. Hij wil de hoogste straf voor deze verdachte.” De ex-vriend van de Capellenaar is eerder berecht en heeft twee jaar cel gekregen.

Tegen deze verdachte eiste justitie woensdag vijf jaar cel. Verdachte 1 en 2 zouden anderhalf jaar de cel in moeten. De huisarts is nog steeds werkzaam in zijn Rotterdamse praktijk. Wel heeft hij met zijn collega’s afgesproken dat hij geen minderjarigen in zijn eentje behandelt. Justitie heeft een melding gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het is nog niet bekend of die tuchtrechtelijke maatregelen neemt.

Snikken

De huisarts brak woensdag meerdere keren in snikken uit. De man heeft tien jaar een dubbelleven geleid, met buitenechtelijke, homoseksuele contacten. Zijn gezin kwam op confronterende wijze achter de waarheid: voor hun ogen werd hij tot hun complete verrassing gearresteerd. Hij is inmiddels gescheiden.

Zijn advocaat vroeg de rechter rekening te houden met de publicitaire schade voor de man. Ook benadrukte hij dat er in zijn geval geen enkele sprake was van dwang. “De seks was volledig vrijwillig. De jongen vond het fijn en had er geen spijt van.”

De advocate van de 14-jarige zei dat het om een jongen gaat ‘met een puberbrein’. “Hij zocht zelf contact, ja. Maar hij is verlegen, de hormonen gierden door zijn lijf, hij had geen idee van de consequenties.” De jongen heeft suïcidale gedachten gehad en volgt therapie.

De rechter in Rotterdam doet op 19 september uitspraak.