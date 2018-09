Deel dit artikel:











Eerste Keep it Greenday op 8 september Frenk Walkenbach en Leon Rook in de Taka Tuka-tuin

Bewoners die zelf zorgen voor openbaar groen in Rotterdam laten zien wat zij doen op de eerste Keep it Greenday op 8 september.



Bewoners Leon Rook en Frenk Walkenbach beheren samen met andere bewoners een stukje openbaar groen in Rotterdam-Zevenkamp. Van een kale vlakte maakten zij een parkje met moestuin, fruitpark, vijver, bijenkasten en een onderkomen voor vleermuizen. Het Noordelijk wijkpark hebben ze omgedoopt tot Taka Tukatuin . Deze en andere door bewoners onderhouden stukjes openbaar groen, zijn op 8 september te bezoeken op de eerste Keep it Greenday in Rotterdam. Chris Natuurlijk krijgt een rondleiding door de Taka Tukatuin. Luister zaterdag 8 september naar een nieuwe aflevering van Chris Natuurlijk. Vanaf 08:00 uur op Radio Rijnmond.