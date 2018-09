Deel dit artikel:











Rotterdammers weer thuis na dakbrand flat Foto: MediaTV

Bijna alle bewoners van een Rotterdamse flat die gedeeltelijk was ontruimd omdat brand op het dak was uitgebroken, kunnen de nacht gewoon thuis doorbrengen. Uit voorzorg had de brandweer de bovenste vier etages van de 21 verdiepingen hoge flat aan de Prinsenlaan ontruimd.

Om zeker te weten dat er niemand meer binnen was, forceerden brandweermensen diverse voordeuren. Die zijn nog woensdagavond hersteld, meldt de veiligheidsregio. De tientallen bewoners, veelal senioren, werden tijdelijk opgevangen in een bewonerscentrum op de begane grond. Twee bewoners moeten de nacht elders doorbrengen. De brand woedde in een luchtbehandelingssysteem. Volgens een woordvoerder zakte de rook naar de woningen eronder, waardoor de ontruiming nodig was. Niemand raakte gewond.