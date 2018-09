Delfland zet calamiteitenberging in tegen hoogwater

Hoogheemraadschap Delfland zet de Bergboezem Berkel in om water tijdelijk op te slaan. Door lokale buien staat het waterpeil in de polder Berkel zo hoog, dat Delfland de calamiteitenberging nodig heeft om het overvloedige water op te vangen.

De Bergboezem is één van de twaalf poldereenheden van de polder Berkel en beslaat een oppervlakte van circa honderd hectare.

''Het is een redelijk grote calamiteitenberging'', aldus een woordvoerster van het hoogheemraadschap. ''We zetten de calamiteitenberging een paar keer per jaar in, zoals nu na de extreme lokale regenval van de afgelopen ochtend.''