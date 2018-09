Rotterdamse deelnemers aan de roeisloepenrace: 'Onze roeiers zouden op de Rotte in slaap vallen'

Een massastart van vijftig sloepen bij de Erasmusbrug en dan achttien kilometer over de Nieuw Maas roeien. De Maasrace gaat zaterdag weer van start tijdens de Wereldhavendagen. Een spektakel voor de toeschouwers, een titanenklus voor de roeiers.

De Rotterdamse roeivereniging TIOG doet dit jaar met drie sloepen mee. 25 roeiers en stuurmannen proberen zaterdag een podiumplek te behalen tijdens de race. Voor hen is het een thuiswedstrijd, want zij oefenen wekelijks op het water van de Nieuwe Maas en zij kennen dan ook de stromingen en de drukte op het water.

Opperste concentratie

Elke avond is er wel een roeiploeg van de vereniging die er op uit trekt. Vanuit de basis in de Bierhaven roeien ze via de Leuvehaven naar de Nieuwe Maas waar ze het water oversteken. Daarvoor hebben de roeiers en de stuurman even hun concentratie nodig, want de kleine sloep wordt makkelijk over het hoofd gezien door de grote en snelle schepen die er ook op varen.

"Dit water maakt het juist leuk, zegt de stuurman van de avond, Hugo van der Helm. "We hebben met scheepvaart te maken, maar ook met sterke stroming, soms hoge golven en dat geeft een extra uitdaging. Ik denk dat de meeste roeiers op een binnenwater als de Rotte in slaap zouden vallen."

Hoogtepunt

TIOG is volgens roeier Dick Kruithof in het voordeel. "Wij zijn helemaal thuis op dit ruige water en daardoor hebben we vaak een hogere plek. Er zijn zelfs andere sloepen die bewust onze sloep volgen om hoger te eindigen in de Maasrace."

Het roeien in de thuisstad is dan ook het hoogtepunt voor TIOG. "We roeien meerdere wedstrijden in het jaar, maar dit is wel de leukste", zegt roeier Marten Kuijpers. "Er is veel publiek, er is veel deinig, want het is druk op het water en dat maakt het extra leuk."

Hoofdsponsor

De Maasrace heeft landelijke bekendheid gekregen mede met het Scheepvaart en Transportcollege als hoofdsponsor. Toen die er vorig jaar na zestig edities mee stopte, was de toekomst van de race ongewis.

TIOG heeft het gat dat het STC liet vallen opgevuld door nieuwe sponsors te zoeken en ook mee te helpen met de organisatie. Dat is gelukt, maar organisator de Stichting Roeisloepwedstrijden Rotterdam zoekt nog extra donoren en sponsoren.

De Maasrace begint rond het middaguur aanstaande zaterdag in de buurt van de Erasmusbrug. Daarna roeien de sloepen via de zuidoever naar de Brienenoordbrug en via de noordoever weer terug.