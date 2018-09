PvdD: 'ISG-rapport Feyenoord City moet openbaar'

Het rapport dat International Stadia Group (ISG) heeft geschreven over het businessplan voor het nieuwe stadion van Feyenoord moet openbaar worden gemaakt. Dat vindt raadslid Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren. Hij roept wethouder Visser daartoe vanmiddag op in een debat in de Rotterdamse gemeenteraad.

"We weten niet eens wat de insteek van het rapport is. Zijn bijvoorbeeld de oplopende bouwkosten meegenomen, dat willen wij graag weten", zegt Van der Velden. Twee weken geleden bracht ISG het rapport uit. In een persbericht liet Feyenoord City alleen weten dat ISG het businessplan voor Feyenoord City ' haalbaar en weloverwogen ' noemt.

Ook wethouder Visser gaf in een brief naar de gemeenteraad een rooskleurig beeld van het rapport. "Dit is een belangrijke stap in de goede richting", schreef Visser. Dinsdag bleek echter in een publicatie van NRC dat Feyenoord 30 miljoen moet bezuinigen op het ontwerp vanwege oplopende bouwkosten.

Van der Velden is niet te spreken over de gebrekkige informatie van de wethouder aan de gemeenteraad. "Ik heb langzamerhand het idee dat de wethouder meer de belangen van Feyenoord City behartigd, dan de belangen van de stad."

"De gemeente Rotterdam gaat voor 40 miljoen aan aandelen in dit project zitten. Dan vind ik het een voorwaarde dat de gemeenteraad op de hoogte wordt gehouden van hoe het er voor staat. Maar nu moeten wij weer een debat aanvragen voor openbaarmaking, terwijl de wethouder dat eigenlijk zelf moet doen."

De kans dat de gemeenteraad het ISG rapport te zien krijgt is niet groot. Wethouder Visser laat weten het rapport zelf ook niet in handen te hebben. "Ik ben wel uitgebreid gebriefd over de uitkomst door Feyenoord. We zijn heel nauw betrokken", laat hij weten.