Russische Zeemannin 6000ste gast O'voorns Zeemanshuis

Of de Wladiwostokse Zeemannin helemaal begrepen heeft dat ze de pet en t-shirt kado kreeg omdat ze de 6000ste opvarende was die sinds de opening van het benepen Oostvoornse Drop Inn-Zeemanshuiskeldertje The Bridge in 2016, valt zeer te betwijfelen.

De Russische sprak namelijk geen spat Engels en deed het Seafarers Centre in het multiculti-dorpshuis aan de Burgemeester Letteweg dan ook alleen even vluchtig aan om wat geld te wisselen en een Oostvoorns plattegrondje te bemachtigen. Volgens de praatgrage Zeemanshuis-beheerder Edwin van Os ging het inderhaast georganiseerde officiele feestgeheel compleet aan de scheepsbemanning of liever gezegd -bemensing voorbij. Voor het Zeemanshuis is de overtrokken aandoende aandachttrekkerij echter van levensbelang, want het ontvangstcentrum-fenomeen voor de armlastige zeelui dreigt langzaam te verdwijnen uit de haven. Samen met een Schiedams- en Deens Seafarers Centre is na de sloop van het Zeemanscentrum annex hotel/restaurant de Beer aan de Welplaatweg het Oostvoorns' Zeemanshuis-keldertje de enige opvang voor de duizenden zeevarenden die in de voormalige werelkdhave aanmeren. Na het afketsen van het oude Oostvoornse Gemeentehuis als geschikte opvangplek van de uitstek is manager Edwin van Os samen met het Rotterdamse Havenbedrijf dan ook naarstig op zoek naar een nieuw en vooral ruimer onderkomen. Vlogger Jack Kerklaan feliciteert van Os en 6000 eerste tot en met tiende Chinese bezoeker en hoort vervolgens opgewekte geweeklaag aan.....